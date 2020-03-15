Как известно, в России все плохо, все разворовано и никакой медицины нет и в помине. Вот вы помните, как в Ухани построили больницу буквально за неделю? Вот это мастер-класс! Построили, правда, из готовых блоков, которые почему-то оказались с решетками на окнах. Видать, для другого предназначались, но тут приключилась оказия.

В России такое априори невозможно. Чтобы убедиться в этом — далеко ходить не надо. Просто откройте Twitter Алексея Навального, «Альянса Врачей», Михаила Ходорковского, Любови Соболь. Очень много разных аккаунтов, в которых вам все подробно и на пальцах объяснят. Да еще расскажут, что ситуация в России с коронавирусом совсем не такая, как говорят власти, а намного хуже. Можете даже найти информацию, что морги забиты умершими, больных сотни тысяч, а власти бездействуют. Впрочем, такая информация, скорее всего, будет анонимной, ибо за столь откровенное и опасное вранье могут взять за мягкое место. Но ведь «дочерей офицеров» с их сакральным «Поверьте, все не так однозначно!» никто не отменял, а значит, вы можете найти любую «правду», какую захотите.

Но вот только что это происходит под Москвой? Какая-то стройка. Причем строят очень быстро. И что же это? А это инфекционная больница. На тот случай, если ситуация с эпидемией коронавируса в России ухудшится — такой вариант исключать нельзя, да и сами власти его не исключают и говорят об этом прямо и откровенно. И готовятся. Больница будет построена на 500 мест, и строят ее по технологиям быстрого строительства — работа идет и днем, и ночью. Стены уже стоят кое-где, при том что в других местах продолжают укладывать фундамент. И все говорит о том, что построят примерно так же быстро, как и в Китае. Оборудованную, укомплектованную современную больницу, которая, кстати, в отличие от китайской, будет более капитальной.

Вспомните, как восхищались все эти удивительные строительством больницы в Китае — восторг был неописуемый у Навального с его хомяками, у Ходорковского, у многочисленного сонма малолетних коммунистов. Сейчас они все молчат в тряпочку. Вы слова от них не услышите об этой больнице. Как и о других мерах, предпринимаемых властями для того, чтобы либо не допустить эпидемии коронавирусной инфекции, либо минимизировать ее масштабы. У всех этих людей со светлыми лицами на повестке дня только одно — распространять вранье и панику. Но стоит признать, что получается не особо хорошо. Народ им почему-то не верит, как они ни стараются.

А знаете, что будет, когда больницу построят? Вся эта братва будет писать не о том, как быстро построили важный медицинский объект, а о том, что там были огромные откаты и распилы. И еще о том, что все это вранье и снято на «Мосфильме». К ним наверняка снова присоединятся многочисленные блогеры-небратья из соседней страны, да все те же многочисленные «дочери офицеров».

Методички ведь, по сути, не меняются — просто в них вписываются новые задачи.