Сирия, 15 марта. Минобороны Турции заявило о демонтаже 25 оставленных курдскими боевиками СВУ на севере САР. Террористы назначили награду за убийство военкоров из РФ в Идлибе. Главарь «Сирийской национальной армии» ушел в отставку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: объявила награду за поимку или убийство военкоров из РФ в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: заметили неизвестный беспилотник в районе города Ан-Найраб в Идлибе; заявили о демонтаже 25 оставленных курдскими боевиками СВУ в зоне операции «Источник мира».

«Исламское государство»1(запрещено в РФ): обвиняется в убийстве одного из мирных жителей в деревне Аз-Зар на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в нападении на протурецких боевиков в кантоне Африн.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в отставку ушел главарь «Сирийской национальной армии» по имени Фадлалла аль-Хаджи. Более подробной информации о произошедшем пока не поступало. Напомним, он стоял во главе формирования еще с момента его образования весной 2018 года.

Тем временем в Африне произошло нападение на протурецких боевиков. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Breizhman1983), атаке подверглись позиции союзников Турции у населенного пункта Аль-Барад в южной части кантона. Жертвами налета стали четыре боевика. В совершении вылазки подозреваются члены курдских бандгрупп, осуществляющих подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Анкарой формирований в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что в юго-восточной части провинции в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах произошло очередное нападение неизвестных боевиков. Один из мирных жителей был застрелен в деревне Аз-Зар. Местные активисты обвиняют в причастности к нападению «спящие ячейки» «Исламского государства». Тем не менее подконтрольные группировке медиаресурсы пока не заявляли об ответственности террористов за случившееся.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (rybar), ссылающийся на подконтрольные протурецким формированиям источники, сообщает об ударах неизвестного беспилотника в районе населенного пункта Ан-Найраб, подконтрольного боевикам антиправительственных группировок. Пока эта информация нуждается в проверке.

Связанные с «Хайят Тахрир аш-Шам» медиаресурсы публикуют сообщения о готовности выплатить денежное вознаграждение за убийство или поимку военных корреспондентов Олега Блохина и Евгения Поддубного, которые освещали обстановку во время совместного патрулирования Турции и РФ. Обещанная боевиками сумма варьируется от 25 до 100 тысяч долларов. Евгений Поддубный уже прокомментировал это на своей странице в Telegram словами: «Не густо. Могли бы и поболе оценить нашу работу». Напомним, террористы ХТШ отказались соблюдать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее стало известно, что протяженность маршрута патрулирования была сокращена ввиду провокаций со стороны радикальных исламистов.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал турецкого Минобороны (tcsavunma) сообщает о том, что в приграничных с Турцией районах продолжается разминирование местности от мин и боеприпасов, оставленных курдскими боевиками. По информации оборонного ведомства Турции, 25 самодельных взрывных устройств были выявлены в районах, в которых проходила операция «Источник мира». Все они были обезврежены.

Напомним, территория на границе САР и Турции перешла под контроль турецких войск и их союзников осенью прошлого года в рамках операции «Источник мира». Притом некоторые из районов курдские боевики покинули при содействии РФ в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.