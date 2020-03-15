Джигурда вступился за «богиню Волочкову» в скандале с сухим льдом

Москва, 15 марта. Актер и шоумен Никита Джигурда вступился за балерину Анастасию Волочкову, которую начали критиковать за вечеринку с сухим льдом в ресторане на фоне недавней гибели от вещества трех человек в Москве.

По мнению актера, никакой проблемы с сухим льдом в случае с танцовщицей нет, поскольку «у богини Волочковой» его количество было значительно меньше, чем на печально известной банной тусовке блогера Екатерины Диденко.

«Трагедия в банном комплексе произошла, потому что там было 25 килограммов сухого льда. У богини Волочковой была другая доза. Что теперь сухой лед не использовать? 30 тысяч в России гибнет в ДТП, так что теперь — машины отменять? В чем проблема? Жизнь продолжается», — сказал он в комментарии «НьюИнформ».

Джигурда подчеркнул, что Волочкова решила опубликовать видео с сухим льдом не ради хайпа. Однако он добавил, что «подхватить тренд и смерть перевести в жизнь» — совершенно нормально.

«Я рад за богиню Волочкову, что она умеет так подхватывать факты и переводить их в жизнь и в любовь», — резюмировал шоумен.

Напомним, ранее в своем Instagram Волочкова опубликовала видео из ресторана, показав подписчикам эффектный туман от сухого льда. Скандальный пост набрал более 80 тысяч просмотров и сотни комментариев, которые преимущественно были негативными, поскольку многие пользователи сочли ролик неприемлемым после гибели гостей на праздновании для рождения Диденко. Тогда три человека получили несовместимые с жизнью ожоги и отеки из-за испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой в бассейне.

В комментарии «НьюИнформ» Волочкова заявила, что не понимает причины развернувшейся вокруг ее ролика шумихи и считает, что сравнивать количество сухого льда на ее вечере с днем рождения Диденко нельзя. Затем звезда добавила, что вообще не понимает, о ком идет речь, поскольку не следит за жизнью блогеров.