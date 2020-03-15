Волочкову возмутили нападки в ее адрес из-за сухого льда

Москва, 15 марта. Известная балерина Анастасия Волочкова отреагировала на нападки в свой адрес, причиной которых стала вечеринка с сухим льдом в ресторане. Звезда призвала хейтеров к благоразумию.

Бывшую приму Большого театра возмутило такое излишнее внимание к ее персоне и к подаркам, которые преподносит ей любимый человек. Вспоминая о трагичной истории блогера Екатерины Диденко, Волочкова подчеркнула, что ее возлюбленный не бросал килограммы сухого льда в бассейн.

«Вы чего до меня докопались? Или не можете пережить любви ко мне мужчин и их поступков? Найдите в себе силы!» — написала балерина в Instagram, где опубликовала видеообращение к хейтерам.

Танцовщица ранее опубликовала видео с мероприятия, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда. Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на ролик, назвав его неприемлемым после гибели гостей на вечеринке блогера Диденко. Волочкову обвинили в попытке «словить хайп» провокационным видео.

Диденко недавно призналась, что только спустя две недели после трагического случая решилась рассказать о произошедшем старшей дочери. На вечеринке по случаю дня рождения блогера погиб ее супруг и еще двое гостей. По версии следствия, они получили несовместимые с жизнью ожоги и отеки из-за испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой.