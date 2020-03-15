Восточное правительство Ливии проводит конференцию по защите национального самосознания

Бенгази, 15 марта. В ливийском Бенгази проходит двухдневная конференция «Национальная идентичность и защита национального суверенитета». Ибрагим Бушнаф, глава МВД Восточного правительства, подчеркнул, что власти стремятся сохранить идентичность ливийского народа, пишет Al-Ain.

Он отметил, что мероприятие, призванное сохранить самобытность народа Ливии, его исторические особенности и его культурные ценности, было организовано руководством МВД. Сейчас конференция особенно актуальна, поскольку национальная идентичность подвергается нападкам извне, а часть социальных констант уже пострадала.

По словам Ибрагима Бушнафа, участники научного мероприятия в ходе обсуждений определят наиболее эффективные пути сохранения национальной идентичности, не нанося при этом какой-либо ущерб различным социальным группам или народам. В Бенгази прибыли члены Палаты представителей — единственного легитимного органа власти страны, директора различных государственных департаментов, а также видные ученые, исследователи и специалисты, чья деятельность связана с этим вопросом.