Фадеев рассказал о «скелетах в шкафу» и отношениях с Серябкиной



Москва, 15 марта. Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что у него не было романа ни с экс-вокалисткой группы Serebro Ольгой Серябкиной, ни с другими участницами коллектива.

«Хотя мне приписывают разные отношения — что с первой, что со второй, что с третьей. Все это чушь. Я могу рассказать о своих настоящих отношениях, но не здесь и не сейчас», — заявил он в эфире телеканала НТВ.

Фадеев подчеркнул, что у него есть разные скелеты в шкафу.

«Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки», — уточнил музыкант.

На то, что у Фадеева якобы были романтические отношения с участницами группы Serebro и это стало причиной ухудшения их отношений, намекали певицы Елена Темникова и Наргиз. Фадеев развеял эти мифы, подчеркнув, что «просто относился к ним честно».

«Когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. И я отошел от всех троих», — подчеркнул продюсер.

Напомним, 8 февраля в Сети появились слухи о замужестве Серябкиной. На такие мысли поклонников натолкнуло фото в Instagram девушки. На все уточняющие вопросы в комментариях, певица хранила молчание. Причиной, почему она не хотела афишировать личную жизнь, были все те же сплетни о ее романе с Фадеевым. У самого музыканта на фоне этих слухов испортились отношения с женой, а у Ольги — с остальными участницами группы.