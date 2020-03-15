Астролог рассказал, когда закончится и почему вернется эпидемия коронавируса

Руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в мире и почему велика вероятность ее повторения осенью.

Астролог Зараев предсказывал эпидемию гриппа или других вирусных заболеваний еще в январе 2020 года.

«В составленном мной календаре эпидемия инфекционных заболеваний прогнозировалась в третьей декаде января 2020 года, а ее спад — в первой декаде февраля. Это обосновывалось состоянием биосферы Земли, которая в конце января попадала в негативную зону, и из-за этого возникали такие проблемы. Кроме того, я тогда говорил, что с 19-го по 31 января высока вероятность катастроф, люди рискуют столкнуться с трудностями во время путешествий и деловых поездок», — рассказал Александр Зараев.

Он отметил, что весь 2020 год отличается большим количеством несбалансированных энергий, поскольку наблюдается специфическое тройное соединение в знаке Козерог.

«Это существенно влияет на иммунную систему человека, защитные силы человеческого организма. Потому что речь идет о сухих, холодных и проверяющих на прочность энергиях. Из-за этого в течение всего года людской иммунитет будет то подниматься, то опускаться под влиянием космических факторов. Ближайший подъем наблюдается в мае. А пик коронавируса, который, собственно, и распространился из-за упадка иммунитета людей, пройдет в период с 10-го по 25 апреля. После этого эпидемия, очевидно, пойдет на спад. Это связано с тем, что Земля минует определенные зоны дисгармоничных энергий. Это похоже на то, как корабль попадает в морскую бурю. Здесь та же самая история», — объяснил астролог.

Руководитель «Русской астрологической школы» не исключил, что осенью будет зафиксирована новая волна коронавирусной инфекции.