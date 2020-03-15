Актриса Ленкома стала жертвой мошенников

Москва, 15 марта. Российская актриса театра «Ленком» Варвара Лаптева стала жертвой мошенников ― злоумышленники обманным путем заставили артистку перевести деньги.

По данным РЕН ТВ, аферисты связались с девушкой по телефону. Мошенник представился сотрудником банка и попросил перевести деньги с банковской карты на другой счет ради безопасности средств. Артистка поверила мошеннику и перевела 40 тысяч рублей. Девушка уже обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее стало известно, кто чаще всего становится жертвами интернет-мошенников. Консультант по безопасности в Сети Cisco Алексей Лукацкий сообщил, что уровень доверчивости интернет-пользователей напрямую зависит от их материальной обеспеченности ― высокий уровень материального благополучия приводит к тому, что люди расслабляются и не так ответственно подходят к распоряжению своим бюджетом.

В 2019 году с карт россиян похитили более 6,5 млрд рублей. Эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов посоветовал отказаться от покупок товаров на интернет-сайтах, где отсутствуют свежие комментарии и оценки, а также рекомендовал не сохранять пароли на сайтах.