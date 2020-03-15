Елизавета II покинула опасный из-за коронавируса Букингемский дворец

Лондон, 15 марта. Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец, который из-за непрерывного потока посетителей со всего мира стал опасным с точки зрения распространения коронавируса.

В минувший четверг монарха перевезли в Виндзорский замок. Она хорошо себя чувствует, но советники считают необходимым уберечь ее от опасности. В апреле королеве исполнится 94 года.

Если ситуация с коронавирусом в Британии усилится, Елизавету II и ее супруга Филиппа поместят на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

«Во дворце непрерывный поток посетителей, включая политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. До недавнего времени королева встречалась там со многими людьми», — объяснили в окружении королевской семьи.

Букингемский дворец сообщал ранее, что монарх приняла решение перенести запланированные поездки по регионам Британии, где зафиксировали более 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. 21 человек скончался. График аудиенций Елизаветы II не изменился.

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже свыше пяти тысяч человек в более чем 100 странах мира. По последним данным, заразились около 145 тысяч человек, удалось вылечить примерно 72 тысячи пациентов.

Всемирная организация здравоохранения признала, что речь идет о пандемии. Многие страны приняли решение ввести на своей территории карантин и закрыть границы, чтобы не допустить распространения заболевания.