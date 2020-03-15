Число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 63

Москва, 15 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 диагностировали еще у четырех человек в России за сутки. Число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Трое заболевших коронавирусом за сутки находятся в Московской области, один — в Тюменской области. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италии, Франции, Испании и Швейцарии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доложить о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране на фоне вспышки коронавируса. Глава российского правительства поручил обеспечить работу координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.