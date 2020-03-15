Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Мадрид, 15 марта. Коронавирус обнаружен у бывшего футболиста петербургского «Зенита» Гарая, выступающего за испанскую «Валенсию».

Аргентинский футболист Эсекьель Гарай заявил о болезни в Instagram. Он сообщил, что сейчас находится в изоляции.

«Я плохо начал 2020 год. Тест на коронавирус у меня дал положительный результат. Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения», — написал Гарай.

Гарай перешел в «Валенсию» в августе 2016 года, стоимость трансфера составила 24 млн евро. Футболист провел 75 матчей за петербургскую команду.

Причем в составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат России в сезоне 2014–2015 года и Кубок России в 2015–2016 году. За испанцев сейчас также выступает футболист сборной России Денис Черышев.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения признала пандемией распространение коронавируса. На данный момент от пневмонии нового типа пока нет лекарств. Медики лечат пациентов с учетом их симптомов.

Разработкой вакцины занимаются в Китае, России, США и в европейских странах. Известный актер китайского происхождения Джеки Чан пообещал миллион юаней тому, кто изобретет лекарство от вируса.

По последним данным, жертвами вируса типа COVID-19 стали почти пять тысяч человек.