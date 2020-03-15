Яценюк объяснил, зачем посещал киевскую клинику в медицинской маске

Киев, 15 марта. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк признался, что посещал одну из клиник в Киеве, но сделал это не из-за подозрения на коронавирус. Заявление об этом появилось в официальном Telegram-канале политика.

«Пожалуйста, не распространяйте панику и спекуляции. <...> С Арсением Яценюком все в порядке. Он действительно находился в клинике, но по причинам, не связанным с одним ОРЗ», — написала его пресс-секретарь Ольга Лапло.

По ее словам, визит был связан с «обычной процедурой», которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

«Спасибо за заботу», — добавила она.

Ранее местное издание «Обозреватель» сообщило, что Яценюка привезли в киевскую клинику «Борис» в «обессиленном состоянии». По словам автора материала, экс-премьер якобы долго собирался с силами, чтобы выйти из машины. До дверей его провожал, поддерживая под руку, охранник. Оба были в медицинских масках.

Напомним, на Украине в качестве одной из мер противодействия распространению коронавируса с 16 марта будут временно закрыты границы. Это помешало бывшему президенту страны Петру Порошенко пройти курс детоксикации в Испании. Он собирался приехать на родину только 17 марта, но коронавирус внес изменения в эти планы. В итоге Порошенко пришлось прилететь домой сегодня.

Отметим, что Испания является второй по числу заразившихся коронавирусом страной в ЕС после Италии.11 марта ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией, центром которой, по данным организации, стала Европа.