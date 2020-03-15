Пригожин рассказал, как Наргиз пришла к Фадееву с «глазами собаки»

Москва, 15 марта. Российский продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Наргиз в неблагодарном отношении к бывшему наставнику, главе лейбла Malfa Максиму Фадееву.

В эксклюзивном интервью НТВ Фадеев рассказал, как когда-то к нему пришла исполнительница. По его словам, она сразу захотела стать его музой и в знак преданности набила на груди тату с его автографом.

В то, что Наргиз с ее неординарной внешностью получит зрительское признание и популярность, верили немногие, но одним из таких людей был руководитель Malfa. Он написал для певицы песню «Ты моя нежность», которая стала хитом, а позднее записал с ней дуэт, ставший суперхитом. После этого Наргиз проснулась знаменитой, но по каким-то причинам ополчилась на Фадеева, и творческий союз дал трещину.

Пригожин считает, что исполнительница повела себя некрасиво. Именитый Фадеев сделал неизвестную девушку звездой, но все, чем та «отблагодарила» его, — это скандал и шквал обвинений.

«С глазами какающей собаки — я это так называю. Приходит артист с глазами какающей собаки, просит и готов на все. После того как в него вложили деньги, он: «Да пошли вы! Вы в мой талант вложили? Кто вы такие? Я вас сюда не звал, это вы поверили в меня. Это не вы такой хороший, это я такой талантливый», — пояснил продюсер.

Напомним, лейбл Malfa расторг контракт с Наргиз и запретил ей исполнять музыкальные произведения Фадеева в августе 2019 года. Певица заявила, что это решение сорвало ее концертный тур, который должен был состояться в конце лета. Кроме того, она сравнила пять лет в составе лейбла с пятью годами тюремного заключения.