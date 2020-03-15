Фадеев назвал работу с Наргиз своей главной ошибкой

Москва, 15 марта. Продюсер Максим Фадеев назвал решение сотрудничать с певицей Наргиз Закировой своей главной ошибкой. Так он прокомментировал скандал, связанный с уходом исполнительницы из продюсерского центра Malfa.

Фадеев подчеркнул, что никогда в жизни не встречал более лицемерного человека, чем Наргиз.

«Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», — сказал он.

Продюсер добавил, что о работе с остальными артистами он не жалеет.

«Потому что там были музыканты, там были сложные отношения. Там все что угодно, но это было какое-то вот наше», — констатировал он.

Напомним, в августе прошлого года продюсерский центр Malfa направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.

Наргиз резко отреагировала на такое решение. Она публично обвинила продюсера в «элементарной травле» и «зияющей подлости», а затем со скандалом ушла. Malfa она назвала тюрьмой.

Закирова какое-то время сама занималась развитием своей карьеры, но в итоге решила сотрудничать с Виктором Дробышем, который доброжелательно отнесся к ней. Заслуженный артист России в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, рассказал, что премьера совместной песни состоится уже совсем скоро. При этом он еще не знает, какой именно.