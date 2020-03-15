Мишустин поручил организовать работу координационного совета по коронавирусу

Москва, 15 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру, руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко и зампреду правительства Дмитрию Чернышенко обеспечить работу координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина РФ по итогам совещания по экономической ситуации.

«Организовать и обеспечить функционирование координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также глава российского правительства направил поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране на фоне вспышки коронавируса.

Накануне Мишустин сформировал координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19 и возглавил его. Глава кабмина призвал жителей России в ближайшее время воздержаться от поездок в другие страны. Мишустин также отметил необходимость сократить количество массовых мероприятий по всей России. Он призвал с пониманием отнестись к ограничениям, ведь они вводятся ради сохранения здоровья граждан страны. Кроме того, он отметил действия столичных властей по борьбе с коронавирусом. По его словам, другие регионы должны перенять опыт московских коллег.

По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались. В тот же день оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 59 случаях заражения COVID-19 в РФ.