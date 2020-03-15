КПП в Донбассе закроют на фоне коронавируса

Киев, 15 марта. Украина закроет контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на две недели на фоне распространения коронавируса в стране.

«Исключение по возвращению на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении Луганской областной администрации.

На данный момент на Украине выявлено три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу, 13 марта, на Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Как сообщили в государственном Минздраве, скончалась 71-летняя жительница Житомирской области. Женщина была госпитализирована за день до этого.

Накануне кабмин Украины принял решение ограничить авиасообщение и запретить въезд в страну иностранцев с 17 марта. С 16 марта работу приостановят 107 КПП на границе страны, 123 КПП будут работать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше 5 тысяч скончались.

В субботу, 14 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 59 случаях заражения COVID-19 в РФ.