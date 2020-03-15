Маневры российских Ту-142 над Аляской напугали американских военных

Вашингтон, 15 марта. Маневры российских самолетов Ту-142 вблизи Аляски заставили нервничать военных США. Появление двух противолодочников недалеко от зоны учений ICEX американцы трактовали как своего рода послание Москвы Западу о том, что Россия способна «достать» американские войска даже в Арктике.

Об испуге военных чиновников из-за российских Ту-142 сообщает Millitary.com. Издание отметило, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушных границ США, но американское командование все равно напряглось и подняло в воздух свои истребители F-22 и F-18, которые сопровождали Ту-142 во время их следования в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Как уточнил автор материала, полет российских самолетов проходил вблизи района, где с 5 марта проводятся организованные Пентагоном учения ICEX, в которых задействованы подводные лодки США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что плановый полет Ту-142 проходил в рамках зимней боевой подготовки экипажей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Самолеты преодолели более 5 тыс. километров. Сегодня видео маневров Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами опубликовал телеканал «Звезда».