Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на коронавирус

Пенза, 15 марта. Одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Пензе, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Состояние госпитализированного оценивается как удовлетворительное. Врачи взяли тесты на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие дни.

В правительстве региона отметили, что с 16 марта на территории Пензенской области объявили режим повышенной готовности. Вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

В образовательных учреждениях усилены профилактические меры.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. Очагом заражения стал город Ухань. По предварительным данным, источник коронавируса — летучие мыши в провинции Хубэй.