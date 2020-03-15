«Ельцин Центр» приостановил работу на неопределенный срок

Екатеринбург, 15 марта. Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге приостановит работу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«С 16 марта закрывается Музей Бориса Ельцина и наша арт-галерея. Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ центра», — говорится в сообщении.

Решение о прекращении работы в «Ельцин Центре» назвали «непростым», но «крайне необходимым в кризисной ситуации». Там отметили, что из-за срыва мероприятий понесут финансовые потери, зато максимально обезопасят гостей и сотрудников.

В центре уточнили, что не могут сказать, когда работа возобновится, но выразили надежду, что «пауза будет недолгой».

Музей Бориса Ельцина был открыт осенью 2015 года и стал первым президентским музеем в России. В нем можно узнать о жизни первого российского лидера и важнейших этапах его политической биографии.

Кроме того, на площадке «Ельцин Центра» регулярно проходят различные выставки, квесты и практические занятия.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в России локально вводятся запреты на массовые мероприятия. С 10 марта они начали действовать в Москве, а с 13 марта — в Петербурге. В Северной столице уточнили, что музейные учреждения, несмотря на это, закрываться для посетителей не будут. Для нераспространения опасной инфекции в них будут придерживаться жесткого соблюдения санитарных норм.

В настоящее время в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса. За последние сутки новых инфицированных выявлено не было.