Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Москва, 16 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доложить о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране на фоне вспышки коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина РФ по итогам совещания по экономической ситуации.

Глава российского правительства направил поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. На совещании 16 марта они доложат предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру — руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко и зампреду правительства Дмитрию Чернышенко обеспечить работу координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Накануне Мишустин сформировал координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19 и лично встал у его руля. Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом развивается по неблагополучному сценарию по всему миру. По его словам, все государства столкнулись с тяжелым положением дел, в то время как в Европе ситуацию можно назвать критичной.

Глава кабмина призвал жителей России в ближайшее время воздержаться от поездок в другие страны. Мишустин также отметил необходимость сократить количество массовых мероприятий по всей России. Он призвал с пониманием отнестись к ограничениям, ведь они вводятся ради сохранения здоровья граждан страны.

Председатель правительства отметил действия столичных властей по борьбе с коронавирусом. По его словам, другие регионы должны перенять опыт московских коллег.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

В субботу, 14 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 59 случаях заражения COVID-19 в РФ.