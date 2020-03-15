Нидерланды обещают вакцину от COVID-19 уже через месяц

По последним официальным данным, в Нидерландах 804 человека заболело COVID-19, умерло от нового коронавируса 10 жителей королевства. Но страна продолжает жить обычной жизнью, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Нидерланды, — полное отсутствие защитных масок, которые в последнее время стали привычной картиной практически во всех европейских странах. Не носят маски в Нидерландах ни пограничники, проверяющие документы у прилетевших из самых разных стран гостей в аэропорту, ни водители общественного транспорта, ни продавцы.

То, что в Нидерландах не носят маски, не означает, что страна не борется с коронавирусом. Более того — она даже добивается успехов. По сообщению крупнейшего информационного издания Нидерландов NOS, ученые Утрехтского университета синтезировали антитела, которые способны эффективно блокировать коронавирус COVID-19.

Профессор клеточной биологии Франк Гросвельд заявил, что, хотя еще предстоят тестирование на добровольцах и клинические испытания в независимых лабораториях, они настолько уверены в успехе, что уже ищут фармацевтическую компанию, которая сможет осуществить массовое производство нового лекарства. Первые испытания начнутся уже в марте, а в апреле появятся данные о результатах.

Сейчас коллеги сообщают, что 13 марта после брифинга ВОЗ в Европе якобы ввели новое правило — каждый здоровый человек должен носить медицинскую маску. Если на улице сотрудник полиции заметит человека без маски, будет обязан выписать штраф — 100 евро.

Однако за четыре дня нахождения в королевстве человека в маске я видел всего один раз. Это был кассир-китаец продовольственного магазина в чайнатауне (китайском квартале) в Гааге.

Удалось немножко поговорить с Чжу — так он представился. По его словам, маску он носит вынужденно, так как его попросили об этом местные власти в самом начале пандемии коронавируса. Отвечая на мой вопрос, он сказал, что после объявления о появлении новой болезни в Китае количество покупателей у них снизилось процентов на 30, но я видел, что жители Гааги продолжают активно покупать экзотические фрукты, полуфабрикаты, соки и вина из Китая.

На улицах Чайнатауна, к моему удивлению, было много голландцев и мигрантов из арабских стран и Африки. Китайцы были только продавцами, и они были без масок. Интересно, что этот квартал выделяется тем, что на входах в него расположены большие ворота в традиционном китайском стиле, а вдоль всех его улиц висят привычные для КНР фонари красного цвета.

Работают школы и детские сады. Это заметно, потому что на улицах постоянно можно встретить группы детей в сопровождении учителей и воспитателей. Даже в нижней палате Генеральных штатов — парламенте Нидерландов — я встретил три группы старшеклассников и студентов. Большинство в них составляли потомки выходцев из голландских колоний и мигрантов.

Посещение парламента в Нидерландах очень либерально. Для этого нужно лишь предварительно записаться в Интернете, причем, в отличие от других стран, не нужно указывать точное время посещения, а только выбрать один из трех дней недели.

В городах Нидерландов велосипедистов явно больше, чем пешеходов, да и места для них на тротуарах выделено больше. Это подтверждает и статистика: в стране официально зарегистрировано 18 миллионов велосипедов при 17,3 миллиона населения. При этом нидерландцы, в отличие от жителей Скандинавии, ездят на них без защитных шлемов. Со шлемом не видел ни одного.

Раньше все удивлялись, что они не занавешивают окна даже на первом этаже. Сейчас где-то 20% таких окон на первых этажах, причем многоквартирные дома спроектированы так, что на улицу выходят только гостинные. Некоторые нидерландцы живут на баржах, которые пришвартованы к берегам многочисленных каналов в городах.

В парламенте есть книга отзывов посетителей. Полистал ее и обнаружил немало надписей на русском языке.

«Гаага для героев, для их судей — Нюренберг», — гласила последняя из них.

Это связано с тем, что 9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал судебный процесс по факту гибели малазийского авиалайнера рейса МН17 17 июля 2014 года и уже заранее без реальных доказательств в ней заочно обвиняют трех граждан России и гражданина ДНР. В большинстве голландских СМИ тоже обвиняют Россию, а возможность причастности к катастрофе Украины даже не обсуждается.

Накануне открытия суда, 8 марта, на противоположном от российского посольства берегу канала было расставлено 298 белых стульев по числу погибших и на двух первых рядах на стулья положили фотографии жертв и цветы. Все это целый день показывали по телевидению Нидерландов. Впрочем, когда я пришел туда на следующий день, то никаких стульев уже не было. Вместо них высадили цветы в форме «298», но многие из них уже завяли и читались скорее как «29о». Решил посмотреть, не происходит ли что-то интересное у украинского посольства, но там все было тихо, и впечатление на меня произвела только облезлая табличка на фасаде посольства с названием упомянутой державы.

Далеко не все голландцы верят официальной пропаганде о вине России. Родственники четырех погибших подали иск в Европейский суд по правам человека против Украины и требуют от нее компенсации ввиду того, что она не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, что в итоге и закончилось трагедией. Уже на второй день процесса голландские СМИ о нем практически не писали. Тем более, что он в этот день объявил о перерыве до 23 марта.

В Нидерландах мигранты не встречаются на каждом шагу, здесь везде чисто и идеальные дороги: этим они отличаются от соседних Франции и Бельгии. Неофициальным символом страны являются ветряные мельницы, и они до сих пор встречаются повсюду. Если в России их главной функцией был помол зерна в муку, то в Нидерландах они еще откачивали подпочвенные воды, ведь половина территории страны отвоевана у моря и находится ниже его уровня. Впрочем, площадь королевства всего 41,5 тысячи квадратных километров — в два раза меньше, чем Ленинградская область. Зато живет там 17,3 миллиона человек — это равно половине населения Украины.

С 1 января 2020 года правительство Нидерландов официально запретило употреблять для обозначения страны слово «Голландия». Дело в том, что это название только 2 из 12 провинций страны — Южной Голландии со столицей Гаага и Северной Голландии со столицей Харлем. Последний дал свое название одному из районов Нью-Йорка, который тогда еще назывался Новый Амстердам. Поэтому употреблять вместо «Нидерланды» «Голландия» также некорректно как «Советская Россия» вместо «СССР». Правда, и название «Нидерланды» тоже политически небезупречно, так как раньше этим словом обозначали территорию, куда входили еще Бельгия и Люксембург.

Многие уверены в том, что в Нидерландах разрешена торговля наркотиками. На самом деле здесь все как в других странах и есть только два исключения. Первое это то, что граждане страны могут выращивать у себя дома коноплю для производства легких наркотиков типа марихуаны и гашиша — но не более пяти кустов. Выращенное они могут употреблять, но в случае распространения они будут привлечены к уголовной ответственности.

Второе исключение состоит в том, что в стране есть тысяча так называемых кофешопов, в которых можно официально купить легкие наркотики. При этом располагаться они могут не ближе 500 метров от детских и учебных заведений, запрещена любая реклама и продажа алкоголя в них, а покупатель должен быть не моложе 18 лет. Храниться в кофешопе может товар не более чем на 500 грамм. Самое главное ограничение это то, что человеку разрешено продавать не более пяти граммов легких наркотиков в день. За хранение большего количества наступает уголовное наказание. Местным властям предоставлено право запрещать продажу легких наркотиков иностранцам, поэтому в некоторых общинах (в основном на границе с Германией) их продают только жителям Нидерландов.

Многие кофешопы из-за запрета на рекламу привлекают к себе внимание, вывешивая зелено-желто-красные флаг Эфиопии, звезда в центре которого похожа на стандартный символ конопли. Возле популярных кофешопов стоят охранники, которые пропускают в магазин по несколько человек.

Вокруг и внутри много видеокамер, а в помещении стоит специфический запах. Обстановка похожа на обычный магазин. На прилавках разложены прозрачные коробки с различной травой, которые дают нюхать покупателям. За спиной у продавцов висят прейскуранты с ценами за различные смеси. Они варьируются от 5 до 25 евро за грамм. Имеются таблички с сообщением на английском, что вывоз этих травяных смесей за границу является преступлением. Здесь же лежат бесплатные разноцветные бумажки для самокруток. Продаются мундштуки, кальяны, металлические коробочки для хранения травы. Продавцы вежливы, но как только начинаешь спрашивать о том, нравится ли им работа и не противно ли тут, сразу замыкаются или грубят. Съемка во всех кофешопах запрещена даже при отсутствии покупателей.

В 218 из 355 общин Нидерландов запрещено курить легкие наркотики на улицах и в общественных местах. За это предусмотрен штраф до тысячи евро. Если кто-то попробует купить те же легкие наркотики у уличных нелегальных торговцев, то его ждет в случае поимки уголовная ответственность вместе с ними. Тем не менее часто можно видеть молодых людей на скамейках с «блаженным» выражением лица, смотрящих сквозь тебя. Видел я и неестественно веселую группу немецкоговорящей молодежи, которая шла от одного кофешопа к другому, выкрикивала что-то, рифмуя слова «канабис» и «коронавирус».

В Нидерландах до сих пор идет обсуждение на всех уровнях, правильной ли была легализация легких наркотиков в 1976 году. Факты противоречивые. С одной стороны — уменьшилось количество нелегальных наркоманов, с другой — возросло потребление тяжелых наркотиков и, соответственно, смертность от них. С одной стороны — увеличился приток в страну туристов, особенно молодых, но с другой — резко выросло количество преступлений, совершенных иностранцами в состоянии наркотического опьянения. Бесспорным остается факт, что почти за полвека ни одна страна европейская страна не последовала примеру Нидерландов.

Впрочем, экономику страны определяют не кофешопы. Бесспорной победой Нидерландов можно считать факт, что, обладая малюсенькой территорией в далеко не идеальных климатических условиях, страна экспортирует агропродукции на 100 миллиардов евро в год, занимая второе место в мире после США. Нидерланды также занимают первое место в мире по экспорту луковиц и срезанных цветов, семян, растений и живых растений, а третье место в мире — по экспорту пива.