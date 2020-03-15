Жители Израиля рассказали о панике в стране из-за коронавируса

Тель-Авив, 15 марта. Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 200 человек. В стране ввели новые меры безопасности — на карантин закрыты все общественные заведения, кроме аптек и магазинов. В Иерусалиме на Храмовой горе заперты две мечети, а суд по делу премьера Биньямина Нетаньяху отложен. Местные жители рассказывают, что государство охватила паника.

По словам репатрианта из ХМАО Бориса Гринберга, в магазинах «сумасшествие» и столпотворение.

«Народ хватает товары, набирает полные тележки. Сметают все», — цитирует его URA.RU.

Власти страны при этом заверили, что нехватки продуктов не будет, добавил он. Граждан попросили делать покупки по одному, а не приходить в магазины всей семьей.

Студентка Анастасия, обучающаяся в городе Нес-Циона, рассказала iReactor о том, что среди местного населения есть паника из-за пандемии коронавируса, но она минимальная.

«Шаббат тут соблюдается при любых обстоятельствах, так что как только магазины открыли, видимо, все резко поехали закупаться полными корзинами туалетной бумаги, еды и прочего», — рассказала она.

По словам девушки, закрывают только крупные торговые центры и продуктовые магазины, но маленькие будут работать. Общественный транспорт тоже функционирует, но в автобусах запретили сидеть на первых двух рядах рядом с водителем.

По данным Минздрава Израиля, состояние двух из 200 заболевших человек оценивается как тяжелое, четверо уже выздоровели. Летальных исходов нет.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса нового типа на этой неделе. В мире, по последним данным, скончались более пяти тысяч человек. Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в Китае в прошлом году, заболевание быстро распространилось по миру и затронуло уже более ста стран. Сильнее всего пострадали в Европе — Италия, например, стала одним из самых крупных очагов.