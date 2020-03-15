ПНС Ливии через вбросы о России пытается оправдать турецкое вмешательство

Министр внутренних дел нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага накануне дал интервью британской газете The Guardian. Он заявил, что ОАЭ, Иордания, Египет и Россия поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА), опустив тему турецкого вмешательства в североафриканскую страну. По мнению эксперта, ведя антироссийскую риторику, представитель триполитанской власти пытается получить поддержку у прозападных стран и США.

В опубликованном интервью The Guardian террорист Фатхи Башага заявил, что ключевые страны Совбеза ООН боятся принять меры против Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Египта. По его словам, из-за этого силы ЛНА смогли получить дополнительное вооружение. Глава МВД ПНС отметил, что в связи с этим он поддержал программу экономических реформ, чтобы местные бандформирования вошли в систему безопасности, тем самым узаконив творимый боевиками террор.

При этом глава террористического МВД оправдывал вмешательство Турции, которая уже несколько лет поставляет для группировок оружие и боевую технику. В поддержку ПНС Анкара также переправляет сирийских наемников и своих солдат. Вдобавок недавно ЧВК Geos подписала годовой контракт на охрану ряда районов столицы Ливии.

В своей речи Башага в очередной раз заявил о помощи России ливийской армии. По его словам, якобы поддержка оказывается живой силой, к которой экстремист относит бойцов ЧВК «Вагнер». Таким образом террористический режим ПНС снова пытается разыграть российскую карту, чтобы получить поддержку и благосклонность западных политиков, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Они все время пытаются свалить на то, что там [в Ливии] якобы действует Россия. Это связано с тем, что само Правительство национального согласия является механизмом реализации западных интересов. Для этого они задействуют свои вооруженные группировки и сирийских боевиков. Они воюют с ЛНА, которая действует исключительно в интересах своей страны и по-настоящему независима. Для ПНС важно не допустить этой индивидуальности, и здесь для них главная задача — обвинить их в том, что и у них есть некий главный управляющий, и Россия для этого подходит», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт.

Он отметил, что ведение антироссийской риторики — лучший вариант для получения поддержки от США.

«На Западе есть такая установка: если хочешь добиться какого-то результата, вроде выделения денег, нахождения сообщников, спонсоров, то самое верное — вести антироссийскую пропаганду и развивать русофобию. Используя такую идеологию, ПНС, как механизм, пытается достигнуть своих политических целей», — отметил Александр Перенджиев.

В интервью The Guardian Фатхи Башага заявил, что фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар виновен в потере 36 миллиардов долларов из ливийского бюджета. Он сообщил, что это якобы связано с печатью денег в России, которые могут передаваться главнокомандующему. По его словам, это могло стать следствием падения динара. Однако глава «МВД» ПНС не стал сообщать, что банкноты для триполитанского правительства производятся за рубежом.

К тому же отношение к бюджету имеет только руководство Правительство национального согласия, которое вкладывает огромные деньги на вооружение и военную технику, а также выплачивает заработную плату вооруженным группировкам и прибывающим из Сирии террористам. Однако это не мешает триполитанским властям перекладывать свою вину за растрату на ливийскую армию.

«Судя по всему, у Башаги и поставлена такая задача — обвинять. Он действует по тому принципу, что лучшая защита – это нападение. Чтобы не отвечать на вопросы, которые должны быть направлены к ПНС. Вопросы о том, что на их стороне воюют различного рода боевики, что на их стороне работают ЧВК, что они закупают оружие у Турции, что они занимаются криминальным теневым бизнесом, и многое другое. И в этих грехах он винит противоположную сторону, чтобы она оправдывалась, а не они. Здесь принцип такой же, как и работают в США», — прокомментировал заявление Фатхи Башаги Александр Перенджиев.

По словам члена экспертного совета «Офицеры России», сейчас ПНС пытается как можно сильней раскрутить свою позицию в информационном пространстве, на что также выделяются деньги. Башага распространяет свои заявления через зарубежные СМИ, чтобы перебивать любые сообщения со стороны Ливийской национальной армии, подчеркивает специалист.

Отметим, что последнее время Фатхи Башага конфликтует со своим руководством в Правительстве национального согласия. Впоследствии он планирует сместить премьер-министра Файеза Сарраджа, который несколько лет возглавлял террористический режим в Триполи. Глава МВД ПНС выступает на различных площадках за рубежом, чтобы найти себе покровителей. При этом он конфликтует с некоторыми триполитанским бандформированиями, усиливая дружественные ему вооруженные группировки в Мисурате.