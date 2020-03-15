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ПНС Ливии через вбросы о России пытается оправдать турецкое вмешательство

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ПНС Ливии через вбросы о России пытается оправдать турецкое вмешательствоМинистр внутренних дел нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага накануне дал интервью британской газете The Guardian. Он заявил, что ОАЭ, Иордания, Египет и Россия поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА), опустив тему турецкого вмешательства в североафриканскую страну. По мнению эксперта, ведя антироссийскую риторику, представитель триполитанской власти пытается получить поддержку у прозападных стран и США.

В опубликованном интервью The Guardian террорист Фатхи Башага заявил, что ключевые страны Совбеза ООН боятся принять меры против Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Египта. По его словам, из-за этого силы ЛНА смогли получить дополнительное вооружение. Глава МВД ПНС отметил, что в связи с этим он поддержал программу экономических реформ, чтобы местные бандформирования вошли в систему безопасности, тем самым узаконив творимый боевиками террор.

ПНС Ливии через вбросы о России пытается оправдать турецкое вмешательство

При этом глава террористического МВД оправдывал вмешательство Турции, которая уже несколько лет поставляет для группировок оружие и боевую технику. В поддержку ПНС Анкара также переправляет сирийских наемников и своих солдат. Вдобавок недавно ЧВК Geos подписала годовой контракт на охрану ряда районов столицы Ливии.

В своей речи Башага в очередной раз заявил о помощи России ливийской армии. По его словам, якобы поддержка оказывается живой силой, к которой экстремист относит бойцов ЧВК «Вагнер». Таким образом террористический режим ПНС снова пытается разыграть российскую карту, чтобы получить поддержку и благосклонность западных политиков, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Они все время пытаются свалить на то, что там [в Ливии] якобы действует Россия. Это связано с тем, что само Правительство национального согласия является механизмом реализации западных интересов. Для этого они задействуют свои вооруженные группировки и сирийских боевиков. Они воюют с ЛНА, которая действует исключительно в интересах своей страны и по-настоящему независима. Для ПНС важно не допустить этой индивидуальности, и здесь для них главная задача — обвинить их в том, что и у них есть некий главный управляющий, и Россия для этого подходит», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт.

ПНС Ливии через вбросы о России пытается оправдать турецкое вмешательство

Он отметил, что ведение антироссийской риторики — лучший вариант для получения поддержки от США.

«На Западе есть такая установка: если хочешь добиться какого-то результата, вроде выделения денег, нахождения сообщников, спонсоров, то самое верное — вести антироссийскую пропаганду и развивать русофобию. Используя такую идеологию, ПНС, как механизм, пытается достигнуть своих политических целей», — отметил Александр Перенджиев.

В интервью The Guardian Фатхи Башага заявил, что фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар виновен в потере 36 миллиардов долларов из ливийского бюджета. Он сообщил, что это якобы связано с печатью денег в России, которые могут передаваться главнокомандующему. По его словам, это могло стать следствием падения динара. Однако глава «МВД» ПНС не стал сообщать, что банкноты для триполитанского правительства производятся за рубежом.

К тому же отношение к бюджету имеет только руководство Правительство национального согласия, которое вкладывает огромные деньги на вооружение и военную технику, а также выплачивает заработную плату вооруженным группировкам и прибывающим из Сирии террористам. Однако это не мешает триполитанским властям перекладывать свою вину за растрату на ливийскую армию.

ПНС Ливии через вбросы о России пытается оправдать турецкое вмешательство

«Судя по всему, у Башаги и поставлена такая задача — обвинять. Он действует по тому принципу, что лучшая защита – это нападение. Чтобы не отвечать на вопросы, которые должны быть направлены к ПНС. Вопросы о том, что на их стороне воюют различного рода боевики, что на их стороне работают ЧВК, что они закупают оружие у Турции, что они занимаются криминальным теневым бизнесом, и многое другое. И в этих грехах он винит противоположную сторону, чтобы она оправдывалась, а не они. Здесь принцип такой же, как и работают в США», — прокомментировал заявление Фатхи Башаги Александр Перенджиев.

По словам члена экспертного совета «Офицеры России», сейчас ПНС пытается как можно сильней раскрутить свою позицию в информационном пространстве, на что также выделяются деньги. Башага распространяет свои заявления через зарубежные СМИ, чтобы перебивать любые сообщения со стороны Ливийской национальной армии, подчеркивает специалист.

ПНС Ливии через вбросы о России пытается оправдать турецкое вмешательство

Отметим, что последнее время Фатхи Башага конфликтует со своим руководством в Правительстве национального согласия. Впоследствии он планирует сместить премьер-министра Файеза Сарраджа, который несколько лет возглавлял террористический режим в Триполи. Глава МВД ПНС выступает на различных площадках за рубежом, чтобы найти себе покровителей. При этом он конфликтует с некоторыми триполитанским бандформированиями, усиливая дружественные ему вооруженные группировки в Мисурате.

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