Федоров назвал целью критики в адрес Терешковой ослабление государственности РФ

Москва, 15 марта. Критика в адрес депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой из-за поправки в Конституцию РФ является частью инфовойны Запада против России, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Терешкова предложила внести в конституцию поправку, позволяющую снять число ограничений на президентские сроки. Позднее российский президент Владимир Путин одобрил предложение с условием, что поправку поддержит народ и одобрит Конституционный суд РФ.

«Эта поправка является поправкой о стабильности, а не о сохранении власти в руках одного человека, почему-то все путают эти понятия. Речь идет только о том, что президент имеет право наряду с другими 100 миллионами жителей России участвовать в качестве кандидата на выборах президента», ― заявил Федоров в комментарии «Инфореактору».

По словам депутата, в условиях антироссийских санкций поправка направлена исключительно на обеспечение безопасности государства. Однако ее используют для раскачивания ситуации в стране и усиления инфовойны.

«Их задачей является ослабление российской государственности, расшатывание обстановки в обществе, и поэтому эти псевдолиберальные деятели, критикующие поправку и Терешкову лично, конечно, сконцентрировались на персоне великой советской и российской женщины-космонавта», ― добавил депутат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от ситуации в мировой экономике, последствий коронавирусной инфекции и региональных конфликтов, указал Песков.