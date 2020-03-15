В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки

Москва, 15 марта. По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, в России не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за период мониторинга были зарегистрированы 1953 пациента с признаками ОРВИ. Все они прибыли из «неблагополучных» стран. Накануне в России было выявлено 14 новых случаев заражения. Сегодня стало известно, что три заболевших заразились на территории РФ. Всего под контролем медиков находятся 14,7 тыс. граждан.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря. Постепенно инфекция распространилась по всему миру. 11 марта ВОЗ заявила о пандемии коронавируса. Сейчас особенно тяжелая обстановка сложилась в Европе.

Коронавирус нанес тяжелый удар и по мировой экономике. В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил при подготовке бюджета на 2021–2023 годы учесть риски на фоне коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главу государства Владимира Путина оперативно информируют о ситуации с распространением коронавируса в России. Власти Москвы, Петербурга и ряда других регионов ввели запрет на массовые мероприятия.