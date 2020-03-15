Ростуризм составил список рекомендаций в связи с коронавирусом

Москва, 15 марта. Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной из-за коронавируса эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в России действуют временные ограничения на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ в ФРГ, Испанию и Францию, и уточнили перечень стран, которые ограничили въезд иностранных граждан на свои территории.

Кроме того, в Ростуризме подчеркнули, что московская мэрия предписала гражданам, прибывшим в Россию из Кореи, КНР, Италии, Ирана, Германии, Франции и Испании обеспечить 14-дневную самоизоляцию на дому — не посещать работу и/или учебу, а также минимизировать посещение общественных мест.

В России зарегистрировано 59 случаев коронавируса: 56 у российских граждан, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии.

Ранее РФ временно приостановила пропуск через границу граждан Италии, которая имеет самые высокие показатели заболеваемости в Европе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.