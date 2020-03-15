Полиция попросила американцев не совершать преступления из-за коронавируса

Вашингтон, 15 марта. Жителей американского города Солт-Лейк-Сити попросили не совершать преступления из-за распространения коронавируса. С такой вежливой просьбой к горожанам обратились представители департамента полиции.

«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 просим прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих указаний», — говорится в сообщении в официальном микроблоге полиции в Twitter.

Тут же, как уточняет телеканал RT, сотрудники правоохранительных органов выразили признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений.

«Заранее благодарим преступников», — добавили в департаменте.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС на всей территории страны из-за эпидемии коронавируса. Помимо этого, он ввел запрет на въезд в США иностранцев из стран Евросоюза. А всем возвращающимся в страну американцам теперь нужно обязательно проходить тест на коронавирус.

По последним данным, в Штатах от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались не менее 40 человек, более 1,7 тысячи заражены COVID-19.

Сам Трамп тоже прошел обследование на коронавирус после того, как появились сообщения о том, что этой инфекции заражен президент Бразилии, с которым американский президент встречался 7 марта во Флориде. Результаты теста показали, что Трамп здоров.