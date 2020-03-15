Онищенко призвал блогеров и СМИ не поднимать рейтинги за счет паники из-за коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что панические настроения российским гражданам навязывают СМИ и соцсети.

По данным на 14 часов 15 марта 2020 года, в мире зарегистрировано более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 5,8 тысячи из них привели к летальному исходу. Больше всего заразившихся в Китае (80,8 тысячи человек), Италии (21,1 тысячи) и Иране (12,7 тысячи). В России на данный момент зафиксировано всего 65 случаев заболевания. Но это не внушает россиянам уверенности в завтрашнем дне, и они массово скупают товары первой необходимости и антибактериальные средства, готовясь к введению повсеместного карантина и самоизоляции.

«Коронавирус, как мы видим, — не самая страшная и опасная инфекция. Но очевидно, что сегодняшняя неблагополучная эпидемиологическая обстановка наблюдается на фоне мощной, продуманной информационной террористической атаки», — заявил первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению парламентария, кроме запретов и блокировок фейковых постов о коронавирусе, которые активно распространяются в соцсетях, там же требуется грамотная разъяснительная работа, включающая в себя подготовку и распространение правдивых материалов о COVID-2019 и мерах профилактики заражения этим вирусом, описанных языком, предназначенным для разных аудиторий национального сегмента.