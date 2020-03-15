Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 15.30 15 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» специально для «Федерального агентства новостей» запускает новую рубрику о коронавирусе, где будет выкладывать ежедневные обновления и сводки по борьбе с «бичом человечества» 2020 года из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Северная Африка

Алжир [заражений: 45 | смертей: 3 | выздоровлений: 0]

Запрещены все общественные мероприятия и публичные собрания — оппозиция к данном запрету отнеслась отрицательно, заявив о продолжении протестов.

Египет [заражений: 109 | смертей: 2 | выздоровлений: 27]

Правительство Египта заявило о выделении 100 млрд фунтов (6.4 млрд долларов) в рамках борьбы с коронавирусом.

С 15 марта на две недели закрываются школы и университеты, приостанавливаются все спортивные мероприятия.

Ливия [заражений: 3 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Как сообщает Telegram-канал «Голос Ливии», глава ПНС Файез Саррадж объявил чрезвычайное положение в рамках противодействия эпидемии коронавируса. Все сухопутные и морские порты будут закрыты с понедельника, 16 марта.

Объявлено о закрытии школ, университетов и свадебных залов на две недели. Саррадж призвал на время прекратить молиться в мечетях и закрывать кафе и рестораны в 16:00.

Он также заявил в телевизионном обращении, что на меры по борьбе с вирусом в Ливии будет выделено 0,5 млрд динаров.

МИД Италии приостановил работу Комитета по Ливии, заседание которого намечено на 19 марта.

Министерство здравоохранения в восточной Ливии заявило о выявлении трёх потенциальных случаев заражения коронавирусом среди трёх граждан, прибывших из Италии, Ирана и Египта.

Марокко [заражений: 18 | смертей: 1 | выздоровлений: 1]

Приостановлены рейсы в 25 стран, запрещены собрания групп свыше 50 человек, массовые спортивные и культурные мероприятия.

Коронавирусом заразился глаза Минтранса, он находится на двухнедельном карантине.

Судан [заражений: 1 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

С 14 марта на месяц закрыты все образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия — например, свадьбы.

Тунис [заражений: 18 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Рейсы в Париж сокращены — по решению правительства остался один ежедневный рейс туда и обратно для возвращения 160 остающихся там граждан. Под особый контроль берутся прибывающие в порты Туниса корабли.

Время работы кафе и ресторанов ограничено до 16 часов. До 4 апреля запрещены все культурные, спортивные и экономические мероприятия, закрыты кинотеатры, театры, культурные центры. В мечетях прекращены массовые молитвы.

Из страны депортированы 30 итальянских туристов, отказавшихся от карантина.

Президентский офис страны выразил благодарность Китаю за проявленную инициативу по оснащению Туниса медикаментами и оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 212 | смертей: 0 | выздоровлений: 60]

На неопределённый срок отменена бахрейнская «Формула Один» — гранд-при должна была пройти с 20 по 22 марта.

Все спортивные соревнования будут проводиться в закрытых помещениях и без зрителей.

Спортивные залы, закрытые игровые площадки и бассейны постановлено временно закрыть.

Израиль [заражений: 200 | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

Запрещены собрания групп свыше 100 человек.

Биньямин Нетаньяху объявил об использовании «антитеррористических технологий» службы безопасности Израиля Шабак для борьбы с распространением коронавируса.

С 15 марта закрываются торговые центры, отели, рестораны и кинотеатры.

Иордания [заражений: 7 | смертей: 0 | выздоровлений: 1]

Со вторника до последующего уведомления (пока, ориентировочно, на две недели) будут прекращены все рейсы (за исключением грузовых и дипломатических), перекрыты сухопутные границы, закрыты школы, культовые сооружения и запрещены общественные мероприятия.

Ирак [заражений: 110 | смертей: 10 | выздоровлений: 15]

Глава Минздрава призвал к введению чрезвычайного положения. Парламент Ирака потребовал объявить чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса, закрыть все государственные учреждения, а чиновников проверить на наличие заболевания. В итоге, губернатор Багдада заявил, что со вторника по четверг все муниципальные учреждения приостанавливают работу, кроме силовых структур и структур здравоохранения.

В Министерстве высшего образования осудили идею отложить начало учебного года и призвали искать другие пути решения проблемы.

В провинциях Салах эд-Дин (с 17 по 25 марта) и Кербела (на 3 дня) введён комендантский час, право на перемещение есть только у сотрудников нефтяных компаний и представителей силовых структур.

Аэропорт в Ан-Наджафе полностью закрыт, не принимает ни внутренние, ни иностранные рейсы. Провинции Бабиль, Ди Кар, Мисан, Ан-Наджаф, Аль-Басра, Ад-Дивания, Васит, Киркук закрыли административные границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В провинции Анбар на основных трассах по распоряжению руководства провинции развернули мобильные посты по проверке прибывающих из других регионов страны граждан на предмет повышенной температуры.

Йемен [заражений: 0]

С 18 марта на две недели прекращаются все авиарейсы на территориях, подконтрольных Адену.

Катар [заражений: 337 | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

С 15 марта прекращается выдача виз по прибытию гражданам ряда европейских стран.

Кувейт [заражений: 112 | смертей: 0 | выздоровлений: 9]

Правительство Кувейта призвало местных жителей без необходимости не покидать свои дома.

Закрыты торговые центры, детские игровые центры. В кафе и ресторанах введено ограничение на одновременное нахождение: не более 5 посетителей.

Закрыты мечети. Ранее министерство по делам ислама лишь вело разъяснительную деятельности об опасности.

Ливан [заражений: 110 | смертей: 3 | выздоровлений: 0]

Минздрав настоятельно рекомендует гражданам оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

15 марта пройдёт заседание кабинета по чрезвычайным ситуациям: по предварительной информации, правительство должно объявить национальную самоизоляцию.

ISF (полиция и силы безопасности) раздают водителям листовки с информацией по COVID-19.

Ливанская армия арестовала нескольких валютных спекулянтов, пытающихся получить выгоду в тяжелых экономических условиях, вызванных кризисом и коронавирусом.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 86 | смертей: 0 | выздоровлений: 23]

Правительство ОАЭ выделило 100 млрд дирхам (27.2 млрд долларов) для поддержки заемщиков в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса.

С 15 марта до конца месяца в Дубае и Абу Даби закрываются все тематические парки, ночные клубы, развлекательные заведения, кинотеатры, концертные залы, музеи, исторические места, публичные библиотеки.

С 17 марта прекращается выдача виз, прекращаются рейсы в Ливан, Ирак, Сирию, Турцию и Тайвань.

Оман [заражений: 19 | смертей: 0 | выздоровлений: 9]

Решением Верховного комитета по COVID-19 закрыты на месяц все учебные заведения. Приостановлена выдача туристических виз. Все спортивные мероприятия отменены, круизным лайнерам запрещено заходить в порты Омана. В кафе и ресторанах запретили продажу кальянов.

Временно запрещён импорт и экспорт товаров по морю с Ираном.

Палестина [заражений: 38 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Палестинская администрация приостановила все молитвы и собрания в церквях и мечетях на Западном берегу, попросив верующих молиться дома.

Газа закрывает границу с Израилем и Египтом. На весь март закрыты образовательные учреждения и отменены собрания для групп свыше 100 человек.

Саудовская Аравия [заражений: 107 | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

Центробанк КСА выделил 50 млрд реалов (13.3 млрд долларов) на поддержку частного бизнеса в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса.

По распоряжению Минздрава все граждане, прибывшие из-за рубежа, должны оставаться дома на карантине — им будет предоставлено необходимое медицинское оборудование.

С 15 марта на две недели прекращаются все международные рейсы. Для граждан, которые в это время находятся за границей, будет предоставлен отпуск.

Запрещены все общественные мероприятия, закрыты спортивные площадки и торговые центры.

Сирия [заражений: 0]

Минздрав опровергает какие-либо слухи о заболевании коронавирусом, однако правительство уже вводит ряд мер.

Из-за коронавируса выборы в сирийский парламент перенесены с 13 апреля на 20 мая. Министерство внутренней торговли Сирии запретило предоставлять кальянные услуги в кафе и ресторанах. В образовательных учреждениях студентам дан академический отпуск. В этой связи сирийские провайдеры увеличили объём пакетов интернет-траффика на 50% на период закрытия образовательных учреждений и академического отпуска.

Администрация северо-восточной Сирии объявила о вводе чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Турция [заражений: 6 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Прекращены рейсы из четырёх европейских стран. Возвращающиеся домой граждане помещаются в карантин.

Правительство предложило оказать помощь туркам-киприотам в рамках борьбы с пандемией.

В карантин помещено 10330 паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 16 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

300 американских военнослужащих из состава 82-ой воздушно-десантной дивизии после возвращения в США помещены на карантин из-за невозможности проверки их на коронавирус на базах в Афганистане.

Отменены мероприятия по празднованию Нового года, который наступит 20 марта.

Иран [заражений: 13938 | смертей: 724 | выздоровлений: 4339]

Министр здравоохранения отверг версию о том, что коронавирус является следствием атаки биологическим оружием.

Катар направил экстренную медицинскую помощь в Иран — в страну прибыла первая партия из 6 тонн медикаментов.

Из страны эвакуировано 234 гражданина Индии.

СМИ сообщают, что Сейид Хассан Хомейни, внук покойного имама Хомейни и заведующий его мавзолеем, разрешил использовать территорию мавзолея (20 км2) для размещения больных коронавирусом.

В иранской армии началось учение по противодействию биологической угрозе и распространению вируса.

Пакистан [заражений: 21 | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

Футбольная Суперлига Пакистана закончится на 4 дня раньше, а игры пройдут при пустых трибунах.

Закрыты образовательные учреждения, перекрыта госграница, ограничены международные рейсы и запрещены массовые собрания.