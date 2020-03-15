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Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

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Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

Турция не скрывает помощь террористам ПНС Ливии, не боясь осуждения со стороны стран Запада или членов НАТО. О причинах отсутствия страха у Анкары перед международным сообществом читайте в материале Федерального агентства новостей.

Информационное агентство Сирии «North Press Agency» сообщило, что в районе Африна сотрудниками спецслужб Турции был открыт офис вербовки перемещенных лиц в Ливию.

Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

Согласно имеющейся информации, офисом руководит боевик одной из протурецких вооруженных группировок Абу Сурват Туркмани, действующий под непосредственным руководством спецслужб Турции. Фактически задачей офиса, расположенного к востоку от Африна в районе Ашраиф, является регистрация наемников для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия в Ливии. Им предлагается 800 турецких лир (около 127 долларов США) и личный автомат «Калашникова».

Однако зарплату платить сирийским наемникам обещают только по факту прибытия в Ливию и после начала боевых действий. Предположительно, первая группа новых боевиков отправится в североафриканскую страну уже в конце следующей недели. Сейчас же завербованные жители размещаются в школе «Амир аль-Губари».

Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

Ранее ФАН сообщал о фактах помощи Турцией боевикам так называемого ПНС Ливии, которая включала в себя отправку сирийских наемников и военного контингента, а также поставки различного вооружения группировкам Триполи.

Международная реакция должна быть строже

Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

Очередной факт отправки сирийских наемников на территории, подконтрольные ПНС Ливии, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог Александр Дудчак. Он подчеркнул, что, к сожалению, сейчас международное сообщество слабо реагирует на перемещение террористов во всем мире. Многие страны борются с террористами на словах, однако на деле ничего не происходит.

«Очевидно, что террористы чувствуют свой конец в Сирии и их просто спасают, находя новое место работы. Это подтверждают слова президента Владимира Путина о необходимости российской операции в Сирии для уничтожения террористов. Это снизило распространение террористической угрозы для всего мира», — отмечает эксперт.

Одновременно с этим Турция уже не скрывает факты переброски боевиков из Сирии в Ливию для пополнения банд, действующих на стороне так называемого Правительства национального согласия.

«Это и для Запада не является секретом, как и для стран НАТО. Но Альянс закрывает глаза на поддержку Турцией терроризма, потому как ее деятельность выгодна Западу», — обращает внимание политолог.

Неоспоримость нарушений

Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

Правительство Турции активно пытается выдать внешнюю политику своей страны за некую миротворческую деятельность и даже «историческую миссию», возложенную на Анкару. Однако в реальности, о чем ранее сообщал ФАН, Турция попросту является агрессором в арабском мире, попросту игнорируя международное право.

«Турция нарушает международное право хотя бы тем, что она находится в Сирии, на территории другой страны без приглашения руководства этого государства, — пояснил собеседник ФАН. —  После 1999 года, когда была бомбардировка НАТО Югославии и отрыв Косово, международное право было покалечено.

Мы наблюдали множество конфликтов вопреки международному праву и первыми нарушителями здесь являются США. Турция же просто продолжает политику НАТО в этом смысле, наплевав на международные нормы и договоренности. Поэтому Анкара позволяет вести себя как бандит, которому никто не указ», — прокомментировал эксперт вербовку Турцией новых наемников для ПНС Ливии на оккупированных ею территориях Сирийской Арабской Республики.

В ожидании новых провокаций террористов

Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

Федеральное агентство новостей уже обращало внимание на факты нарушения перемирия со стороны боевиков так называемого ПНС Ливии. Сами террористы не скрывают эти нарушения и даже публикуют соответствующие отчеты.

Так, главарь военной разведки ПНС Ливии Ибрагим Бейт аль-Маль заявил, что боевики атаковали силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в направлении ан-Нахр, к югу от района Аль-Вишка. Представители ПНС признали, что не первый раз пытаются прорвать оборону сил ЛНА в этом районе.

Таким образом можно с уверенностью сказать, что введенный при помощи России режим тишины в Ливии регулярно нарушается боевиками ПНС.

Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

По словам Александра Дудчака, как только террористы, подконтрольные Файезу Сарраджу, поймут, что у них достаточно сил, чтобы начать новое наступление на позиции ЛНА, они вполне вероятно начнут его. Тем более, вряд ли международное сообщество в лице США и других стран НАТО будет осуждать их действия.

«Усиление позиций ПНС Ливии даст им стимул чаще нарушать режим прекращения огня. Они ведь чувствуют покровительство стран Запада. К сожалению, мы наблюдаем, что ПНС используют перемирие для того, чтобы провести перевооружение и обновить силы», — считает собеседник ФАН.

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