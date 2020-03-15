Дудчак считает, что Турция спасает террористов в Сирии, отправляя их воевать за ПНС Ливии

Турция не скрывает помощь террористам ПНС Ливии, не боясь осуждения со стороны стран Запада или членов НАТО. О причинах отсутствия страха у Анкары перед международным сообществом читайте в материале Федерального агентства новостей.

Информационное агентство Сирии «North Press Agency» сообщило, что в районе Африна сотрудниками спецслужб Турции был открыт офис вербовки перемещенных лиц в Ливию.

Согласно имеющейся информации, офисом руководит боевик одной из протурецких вооруженных группировок Абу Сурват Туркмани, действующий под непосредственным руководством спецслужб Турции. Фактически задачей офиса, расположенного к востоку от Африна в районе Ашраиф, является регистрация наемников для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия в Ливии. Им предлагается 800 турецких лир (около 127 долларов США) и личный автомат «Калашникова».

Однако зарплату платить сирийским наемникам обещают только по факту прибытия в Ливию и после начала боевых действий. Предположительно, первая группа новых боевиков отправится в североафриканскую страну уже в конце следующей недели. Сейчас же завербованные жители размещаются в школе «Амир аль-Губари».

Ранее ФАН сообщал о фактах помощи Турцией боевикам так называемого ПНС Ливии, которая включала в себя отправку сирийских наемников и военного контингента, а также поставки различного вооружения группировкам Триполи.

Международная реакция должна быть строже

Очередной факт отправки сирийских наемников на территории, подконтрольные ПНС Ливии, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог Александр Дудчак. Он подчеркнул, что, к сожалению, сейчас международное сообщество слабо реагирует на перемещение террористов во всем мире. Многие страны борются с террористами на словах, однако на деле ничего не происходит.

«Очевидно, что террористы чувствуют свой конец в Сирии и их просто спасают, находя новое место работы. Это подтверждают слова президента Владимира Путина о необходимости российской операции в Сирии для уничтожения террористов. Это снизило распространение террористической угрозы для всего мира», — отмечает эксперт.

Одновременно с этим Турция уже не скрывает факты переброски боевиков из Сирии в Ливию для пополнения банд, действующих на стороне так называемого Правительства национального согласия.

«Это и для Запада не является секретом, как и для стран НАТО. Но Альянс закрывает глаза на поддержку Турцией терроризма, потому как ее деятельность выгодна Западу», — обращает внимание политолог.

Неоспоримость нарушений

Правительство Турции активно пытается выдать внешнюю политику своей страны за некую миротворческую деятельность и даже «историческую миссию», возложенную на Анкару. Однако в реальности, о чем ранее сообщал ФАН, Турция попросту является агрессором в арабском мире, попросту игнорируя международное право.

«Турция нарушает международное право хотя бы тем, что она находится в Сирии, на территории другой страны без приглашения руководства этого государства, — пояснил собеседник ФАН. — После 1999 года, когда была бомбардировка НАТО Югославии и отрыв Косово, международное право было покалечено. Мы наблюдали множество конфликтов вопреки международному праву и первыми нарушителями здесь являются США. Турция же просто продолжает политику НАТО в этом смысле, наплевав на международные нормы и договоренности. Поэтому Анкара позволяет вести себя как бандит, которому никто не указ», — прокомментировал эксперт вербовку Турцией новых наемников для ПНС Ливии на оккупированных ею территориях Сирийской Арабской Республики.

В ожидании новых провокаций террористов

Федеральное агентство новостей уже обращало внимание на факты нарушения перемирия со стороны боевиков так называемого ПНС Ливии. Сами террористы не скрывают эти нарушения и даже публикуют соответствующие отчеты.

Так, главарь военной разведки ПНС Ливии Ибрагим Бейт аль-Маль заявил, что боевики атаковали силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в направлении ан-Нахр, к югу от района Аль-Вишка. Представители ПНС признали, что не первый раз пытаются прорвать оборону сил ЛНА в этом районе.

Таким образом можно с уверенностью сказать, что введенный при помощи России режим тишины в Ливии регулярно нарушается боевиками ПНС.

По словам Александра Дудчака, как только террористы, подконтрольные Файезу Сарраджу, поймут, что у них достаточно сил, чтобы начать новое наступление на позиции ЛНА, они вполне вероятно начнут его. Тем более, вряд ли международное сообщество в лице США и других стран НАТО будет осуждать их действия.