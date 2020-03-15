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Матч молодежки «Тамбова» и «Крыльев Советов» прервали из-за четырех удалений

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Матч молодежки «Тамбова» и «Крыльев Советов» прервали из-за четырех удаленийТамбов, 15 марта. Матч 22-го тура молодежного первенства Российской премьер-лиги между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» досрочно завершился из-за удаления четверых игроков самарского клуба.

Встреча проходила в Тамбове. «Крылья Советов» лишились Александра Босова, Александра Нестерова, Александра Евинова и Дмитрия Молчанова. Как уточняет телеканал RT, был удален и один игрок «Тамбова» —  Владимира Кабахидзе.

На 82-й минуте матча команды вели игру со счетом 1:1, но по регламенту встречу остановили. «Крыльям» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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