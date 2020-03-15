ПНС объявило об атаке на позиции ЛНА южнее Аль-Вишка

Триполи, 15 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковали армию Халифы Хафтара на направлении ан-Нахр, пытаясь продавить оборону Ливийской национальной армии (ЛНА). Заявление об этом в воскресенье, 15 марта, сделал генерал Ибрагим Бейт аль-Маль, командир оперативного штаба ПНС Сирта и аль-Джуфра, передает Libya Alahrar TV.

По словам генерала, бандформирования, подчиняющиеся главе ПНС Файезу Сарраджу, развернули нападение против ЛНА на направлении ан-Нахр, к югу от района Аль-Вишка. Боевики неоднократно пытались захватить территорию близ Аль-Вишка. Террористы при помощи артиллерии и беспилотников обстреливали позиции армии Хафтара, безуспешно пытаясь сломить оборонительные редуты. Кроме того, радикалы ПНС ранее совершили атаку в районе Аль-Вишка, однако нападение завершилось для них полным провалом с большими потерями.

ЛНА регулярно сообщает о вооруженных провокациях и обстрелах со стороны ПНС, подчеркивая, что от действий боевиков зачастую страдают мирные жители. Недавно стало известно о гибели жителей Каср бен Гашира, попавших под артобстрел террористов. Среди погибших оказались дети. Систематическим атакам террористов подвергаются пригороды и окраины Триполи, наиболее сильно боевики «проявляют» себя в южном направлении.

Боевики ПНС используют мирных жителей для прикрытия своих атак. Аэропорт «Митига», находящийся около столицы, фактически был переоборудован в военную базу, где располагается артиллерия и ПВО, из которой террористы обстреливают ЛНА. Воздушная гавань все еще принимает гражданские рейсы, террористы прикрываются пассажирами для обстрелов и запуска беспилотников.

Рядом с воздушной гаванью находится одноименная тюрьма «Митига», где с мая прошлого года незаконно удерживаются похищенные российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Ученые согласовали детали своей работы с руководством ПНС, однако боевики группировки RADA (подчиняется «МВД» ПНС) вскоре похитили их. Исследователям так и не предъявили обвинений.