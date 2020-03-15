Половое воспитание, падение курса рубля, каскадеры. Главный Ургант. ФАН-ТВ

В 12 выпуске шоу «Главный Ургант» на замену Андрею Урганту, который не смог прийти, вышел Борис Смолкин. Вместе с Леничем Филипповым они обсудят проблемы полового просвещения в школах, алименты и встречу весны.

В гостях на этот раз Марк Лобан. Юный каскадер, снимавшийся в фильме «Ржев» и сериале «Канцелярская крыса».