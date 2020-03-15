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ФАН-ТВ

Половое воспитание, падение курса рубля, каскадеры. Главный Ургант. ФАН-ТВ

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В 12 выпуске шоу «Главный Ургант» на замену Андрею Урганту, который не смог прийти, вышел Борис Смолкин. Вместе с Леничем Филипповым они обсудят проблемы полового просвещения в школах, алименты и встречу весны. 
В гостях на этот раз Марк Лобан. Юный каскадер, снимавшийся в фильме «Ржев» и сериале «Канцелярская крыса».

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