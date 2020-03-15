Врач посоветовал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Москва, 15 марта. Самочувствие при резкой смене погоды можно улучшить простыми способами, например при помощи кофе, рассказал заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

По его словам, людям, которые страдают от пониженного давления при переменах погоды, следует выпить крепкий и при этом сладкий кофе либо несколько таблеток кофеина. Желательно также несколько минут полежать с приподнятыми ногами.

Тем же, у кого давление, наоборот, повышается, врач посоветовал соблюдать привычный режим и внимательно следить за питанием.

Лильин напомнил, что в некоторых случаях сильная метеозависимость может стать причиной серьезных заболеваний, поэтому лучше проконсультироваться с врачом.

«Подъемы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов», — цитирует врача URA.RU.

Ранее врач-терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать давление, если показатели постоянно находятся ниже нормы. По его словам, поможет ускоряющая кровообращение соленая или пряная еда. Но она может принести пользу только тем, кто не имеет хронических заболеваний почек. Также эффективны натуральный кофе, черный чай, сладости, мясо или рыба, добавил он.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам в 2020 году «малиновое» лето. По его словам, в стране будет зона идеального климатического комфорта.