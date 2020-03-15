Лоза заявил, что Казарновская неправильно оценивает оперный вокал

Москва, 15 марта. Российский автор-исполнитель Юрий Лоза заявил, что оперная певица Любовь Казарновская ошибочно оценила вокальные данные звезд отечественного шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Димы Билана. По мнению композитора, она «считает неправильно с точки зрения оперного пения».

Ранее Казарновская, находясь в составе жюри музыкального шоу «Призрак оперы», высоко оценила вокал Киркорова и Билана в жанрах классической оперы. Последний, как призналась оперная дива, исполнением старинных арий привел ее в «совершенный восторг».

По мнению Лозы, оценка Казарновской совершенно необъективна. Певец, у которого в течение десяти лет к выходу на оперную сцену готовился собственный сын, уверен, что оперное и эстрадное пение «отличаются категорически».

«У меня сын — оперный баритон. Он учился десять лет для того, чтобы выйти на оперную сцену. Это совершенно другой подход, совершенно другое дыхание, абсолютно другое звукоизвлечение, абсолютно другое давление глотки. <...> Мало того, оперным певцам не рекомендуют петь эстрадный репертуар, потому что, если они хотят выходить на сцену, это им будет мешать», — сказал он в интервью iReactor.

Лоза считает, что ни Киркоров, ни Билан не имеют «ничего оперного вообще», и если исполнители выйдут на оперную сцену, то их попросту никто не услышит.

«Потому что им нужно будет петь, а перед ними будет сидеть оркестр. Оркестр сидит в яме перед артистами. Для того, чтобы пропеть через оркестр, нужно иметь определенное звуковое давление в голосе. Этому учатся десять лет», — подчеркнул композитор.

Он напомнил о двух известных оперных певцах СССР — Сергее Лемешеве и Иване Козловском, которые не стали мировыми оперными звездами, поскольку не имели достаточного давления в голосе. По словам Лозы, отечественные дирижеры могли каким-то образом идти навстречу исполнителям и немного приглушать оркестр, однако на мировой сцене делать этого не согласился бы никто.

«Представить себе, что Тосканини будет прибирать звук оркестра для того, чтобы было слышно солиста из России… Не умеешь петь, так не выходи. Поэтому Казарновская говорит что попало. Она так считает, но она считает неправильно с точки зрения оперного пения», — резюмировал Лоза.

Лоза известен своими резкими высказываниями в адрес отечественных звезд. Например, ранее он раскритиковал «неинтересное» творчество рейв-группы Little Big, которая в мае представит страну на Евровидении.