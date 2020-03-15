Палата представителей Ливии контролирует ситуацию с коронавирусом

Аль-Кубба, 15 марта. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех проследил за профилактическими мероприятиями против вируса COVID-19 в республике.

В ливийском городе Аль-Кубба состоялась встреча Агилы Салеха и министра здравоохранения восточного правительства страны Саада Акуба. Вместе они обсудили принимаемые меры по борьбе с пандемией коронавируса. По словам медиасоветника председателя Палаты представителей Абделя Хамида Сафи, глава парламента следит за всеми профилактическими мероприятиями.

Отметим, что по поручению МВД восточного правительства прибывшие в Ливию иностранцы подвергаются двухнедельному карантину. Возвращающиеся из-за границы ливийцы осматриваются специальными приборами. Тех же, у кого выявятся симптомы коронавируса, переместят в изоляционную зону.

Помимо этого, правительство выпустило предупреждение для всех горожан, чтобы они без надобности не посещали больницы. Ситуация с вирусом контролируется с помощью центров раннего прогнозирования заболевания. Местные органы ведут постоянную подготовку в медучреждениях в отношении обнаружения случаев возникновения COVID-19.