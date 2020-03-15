Россияне с круизного судна Costa Magica застряли в аэропорту Парижа

Париж, 15 марта. Группа россиян с круизного итальянского лайнера Costa Magica, где были зарегистрированы два случая коронавируса, высадилась в Гваделупе и прибыла в Париж. Однако во Франции их никто не встретил.

Круизному лайнеру Costa Magica было отказано в заходе порт Мартиники из-за двух случаев заражения коронавирусом ― заболевание диагностировали у одного члена экипажа и одного пассажира.

На борту находились 38 россиян. В субботу, 14 марта, россиян высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Из них 14 человек отправились в Париж, однако застряли в аэропорту французской столицы.

По словам одного из пассажиров, россияне не могут связаться с представителями компании Costa Magica.

«По всей видимости, нам придется самостоятельно покупать билеты», — отметил он в комментарии Life.

Вторая группа туристов из России отправится из Гваделупы во Франкфурт-на-Майне. На борту есть жители Москвы, Петербурга и Ижевска.

Ранее пассажир Costa Magica Олег Овчинников рассказал, что в порт острова Мартиника в Карибском море заходил еще один круизный лайнер — той же компании Costa — с потенциально инфицированными пассажирами. Коронавирус обнаружен у пассажира из Финляндии и члена экипажа из Индонезии.