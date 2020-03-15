Историк моды Васильев показал, как выглядели модницы во время эпидемии «испанки»

Москва, 15 марта. Историк моды Александр Васильев на фоне непрекращающихся новостей о коронавирусе и советов, как им не заразиться, опубликовал историческое фото двух модниц во время эпидемии испанского гриппа в 1918 году.

На снимке обе девушки запечатлены в широкополых шляпах и с повязками на лице. В комментариях тут же развернулась дискуссия о мерах по предотвращению распространения COVID-19.

«Даже тогда люди понимали, что надо маски носить. В Москве это проблема! Никто не носит еще и смотрят на тех, кто носит, как на ненормальных», — возмутилась одна из подписчиц Васильева.

«А у нас в аптеке ищут маску! Во как надо!», «Интересно защитила ли их маска от испанки: тогда очень много людей погибло во всех странах», «Это говорит о том, что люди должны оставаться людьми в любых ситуациях», — написали другие участники обсуждения.

Ранее врачи назвали пять основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом. В первую очередь — тщательно соблюдать правила личной гигиены. Особое внимание к своему здоровью в условиях пандемии коронавируса, по мнению вирусологов, нужно уделять пожилым людям и маленьким детям. В группе риска также беременные женщины, курильщики и люди с избыточной массой тела, сообщает телеканал 360.



