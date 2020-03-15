Милонов осудил организацию незаконной акции в Москве на фоне распространения коронавируса

Москва, 15 марта. Провокаторы, организующие незаконные митинги в период распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к уголовной ответственности. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В некоторых регионах России на фоне пандемии нового типа коронавируса введен режим повышенной готовности. К примеру, в Москве действует запрет на проведение массовых мероприятий, число участников которых может превысить пять тысяч человек.

Однако либералы игнорируют все запреты и планируют уже на следующей неделе устроить в столице несогласованную акцию, направленную против поправок к конституции.

Милонов осудил такое поведение и подчеркнул, что несогласованные митинги, в особенности в такой сложный для мира и страны период, недопустимы. Он напомнил, что так называемая «оппозиция» не раз уже вводила в заблуждение и подводила людей, которых призывала на акции. Провокаторы заверяли доверчивых граждан в том, что митинги «законны», затем бросали задержанных на произвол судьбы, а сами при этом избегали наказания.

«Пора переквалифицировать действия провокаторов из административного хулиганства в более серьезную уголовную составляющую», — призвал Милонов.

Как отметил ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, организаторы незаконного митинга против поправок к Конституции РФ совершенно не задумываются о том, что собираются подвергнуть опасности жизни россиян на фоне распространения коронавируса.

Президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин призвал ужесточить наказание за провокации на несанкционированных митингах по примеру США и Европы.