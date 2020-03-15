Сирия, 15 марта. Из-за провокаций боевиков протяженность маршрута совместного патрулирования Турции и РФ была сокращена. Группа террористов ИГ1 предприняла попытку бежать из тюрьмы SDF**** в Хасаке. Анкара заявила о нейтрализации трех курдских боевиков на границе с САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: угрожает расправой военным РФ и Сирии в Идлибе; заявила о пленении одного из высокопоставленных членов ИГ на севере Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: сообщили о нейтрализации трех курдских боевиков у сирийско-турецкой границы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва вблизи города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: распорядились о закрытии КПП поблизости от города Ас-Салихия в Дейр-эз-Зоре; столкнулись с попыткой группы боевиков ИГ бежать из тюрьмы в Хасаке.

Российская военная полиция: сообщила о сокращении маршрута совместного с Турцией патрулирования в Идлибе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (aleppoamc) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) распорядились о закрытии контрольно-пропускного пункта поблизости от города Ас-Салихия, который располагается на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и курдских боандгрупп. Как утверждается, подобные меры были приняты с целью снижения риска распространения коронавируса COVID-19.

Между тем в зонах контроля SDF продолжились вылазки неизвестных боевиков. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), СВУ, заложенное на обочине дороги у населенного пункта Дарнидж, было активировано в момент проезда военного автомобиля курдских боевиков. Взрыв привел к гибели женщины по имени Алия аль-Руммана. Предполагается, что к установке СВУ имеют отношение террористы «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Telegram-канал (epoddubny) сообщает о том, что в зоне деэскалации Идлиб состоялось первое совместное патрулирование РФ и Турции, о проведении которого договорились Москва и Анкара во время московских переговоров 5 марта. Объединенные силы турецких ВС и российской военной полиции двигались вдоль трассы М-4 со стороны Серакиба, однако маршрут патрулирования был сокращен из-за провокационных действий со стороны боевиков. Так, официальный представитель военной полиции РФ Евгений Сергеев сообщил о том, что террористы предприняли попытку использовать в качестве «живого щита» женщин и детей.

Стало известно, что радикальные исламисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», под контролем которых находится существенная территория «Большого Идлиба», открыто заявили о том, что намерены убить любого сирийского или российского военного, который будет замечен в оккупированных ХТШ районах.

Между тем появились неподтвержденные сведения о том, что террористы сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** коалиции захватили в плен одного из высокопоставленных членов «Исламского государства» по имени Абдулла Кардаш, а также нескольких его сообщников в северной части Идлиба. Об этом заявил связанный с боевиками источник в Twitter (Mzahem_Alsaloum).

Провинция Ракка

Курдские боевики предприняли сразу две попытки пробраться на территорию Турецкой Республики из Сирии. Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) опубликовал заявление о том, что группа из нескольких членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) открыла стрельбу в районах, контролируемых турецкими военными. В результате ответных действий ВС Турции были нейтрализованы один курдский боевик в зоне операции «Источник мира» и еще двое — вблизи границы с Алеппо.

Провинция Хасака

Поступила информация о попытке бегства группы террористов «Исламского государства» из тюрьмы «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от административного центра провинции. Военный источник в сети Twitter (MHJournalist) сообщает о том, что курдские боевики пытаются взять ситуацию под контроль. Над зданием места лишения свободы были замечены ударные дроны возглавляемой США международной коалиции. Более подробные сведения о случившемся в настоящий момент устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.