Россиянок стали чаще втягивать в киберпреступления

Москва, 15 марта. Женщины в России все чаще оказываются втянутыми в киберпреступления. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В надзорном ведомстве объяснили, что большая часть преступлений с использованием информационных технологий (75%) по-прежнему совершается мужчинами, но за предыдущий год преступность в этой сфере среди россиянок выросла практически в два раза.

«По сравнению с прошлым годом женская преступность в этой сфере увеличилась на 86,3% (с 5771 в 2018 году до 10 752 в 2019 году)», — рассказали о статистике в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры отметили, что женщины составили четверть от 44 тысяч человек, пойманных на IT-преступлениях в 2019 году.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что киберпреступления нередко совершаются лицами, которые ранее уже нарушали закон. Эти преступники составляют половину от задержанных за киберпреступления. В сравнении с предыдущим годом число таких нарушителей увеличилось на 97,6%.

Ранее в МВД рассказали об общей статистике преступлений, совершаемых женщинами. Правоохранители выяснили, в каких субъектах страны на долю представительниц слабого пола приходится больше всего правонарушений.

В антилидерах оказались Московская, Челябинская и Свердловская области. Меньше всего проблем с законом у женщин из Ненецкого и Чукотского автономных округов и Ингушетии. В общей сложности за 2019 год было зарегистрировано 142,5 тысячи преступлений, совершенных женщинами. В МВД уточнили, что это меньше, чем годом ранее, сообщает Kp.ru.