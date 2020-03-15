Режим чрезвычайного положения введен в Казахстане из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в республике из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев подписал соответствующий указ в воскресенье, 15 марта. Он вступит в силу 16 марта и будет действовать до 15 апреля.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение», ― говорится в указе.

На время действия ЧП будет действовать комиссия по обеспечению режима ЧП. Ответственными за обеспечение мер назначены госкомиссия, а также министерства и местные власти.

В соответствии с режимом ЧП въезд и выезд из Казахстана будут ограничены. Исключение составит дипперсонал и члены международных организаций.

По данным на 15 марта, в Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, из них четыре в Алма-Ате и два в Нур-Султане. Власти Казахстана отменили занятия в школах, публичные мероприятия и военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

В субботу, 14 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 59 случаях заражения COVID-19 в РФ.