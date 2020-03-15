РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Идлиб и Латакия

Дамаск, 15 марта. Российская сторона в рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, зафиксировала за сутки шесть случаев открытия огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Российской частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – три», — уточняется в документе.

Турецкая сторона никаких нарушений не заметила.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции в провинциях Латакия и Дейр-эз-Зор. Выдано 350 и 375 продовольственных наборов соответственно.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В воскресенье состоялось первое российско-турецкое патрулирование, решение о возобновлении которого было принято по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Но его маршрут в сирийском Идлибе на участке трассы М4 был сокращен из-за провокаций террористов.