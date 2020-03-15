Онищенко раскритиковал Facebook за распространение фейков о коронавирусе

В Facebook гуляют фейковые рекомендации по выявлению у себя COVID-2019 и борьбе с этой коронавирусной инфекцией нового типа. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, администрация американской соцсети обязана предпринять меры, чтобы удалить эти посты и заблокировать их автора.

Чтобы понять, заражены ли вы коронавирусом, в посте, о котором идет речь, советуется сделать глубокий вдох и задержать дыхание более чем на десять секунд. Если вы не закашляете и не испытаете дискомфорта, то это значит, что вы не заражены. Если же вы подозреваете, что могли заразиться, то авторы поста рекомендуют каждые 15 минут пить воду, чтобы инфекция изо рта вымывалась в желудок, где она якобы погибает под действием кислоты. При этом желательно, чтобы вода была горячая, потому что коронавирус не является термостойким и уничтожается при температуре 26-27 градусов, утверждается в рекомендациях, распространяемых в Facebook и составленных, по одной из версий, учеными Стэндфордского университета, а по другой — молодым врачом из России Юрой Климовым, который «работал в больнице Шэньчжэня и был переведен на изучение вируса пневмонии в Ухань».

Примечательно, что в Стэнфорде свою причастность к этим рекомендациям официально опровергли, а доктора Юру Климова признали вымышленным персонажем. Потому что разъяснения и рекомендации, которые он якобы дает «своим близким», — не что иное, как довольно корявый перевод поста на английском, появившегося в соцсети ранее.

«Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусная пневмония — это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить, какая у вас инфекция», — согласитесь, настоящий русский доктор вряд ли излагает свои мысли подобным образом. И спустя несколько абзацев реальный врач едва ли напишет следующее: «При коронавирусной пневмонии появляется высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на типичную заложенность, появляется ощущение, что вы тонете в воде»...

«Советы, о которых идет речь, хоть и абсурдные (как, например, коронавирус может погибать при 26-27 градусах, когда температура тела человека, который его переносит, — на десять градусов выше?), но они не причиняют физического вреда человеку, который захочет им следовать. Тем не менее они вводят людей в заблуждение относительно COVID-2019 и способствуют распространению паники среди пользователей соцсетей. Поэтому я считаю, что Facebook обязан отслеживать распространение подобных фейков и пресекать его», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

То, что пользователи соцсети со всего мира верят этим рекомендациям и делятся ими с друзьями, свидетельствует о том, что распространение коронавируса сегодня волнует всех без исключения.

«Но распространять нужно официальную, проверенную информацию. Я не против, если казенный язык, которым написаны сообщения на сайтах ВОЗ, Роспотребнадзора и других ведомств, будет адаптирован для соцсетей с учетом возраста и психологии их аудитории. Наоборот, это хорошо и правильно. А вот создание фейков с целью посеять панику и навредить обществу — это преступление, которое должно быть наказано, в том числе владельцами площадок, на которых они распространяются», — считает Онищенко.

Ранее эксперт по интернет-безопасности Роман Романов объяснил, почему Facebook не удаляет фейковые посты о коронавирусе.