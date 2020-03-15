Ученые раскрыли секрет биологического старения

Москва, 15 марта. Российские ученые из МГУ вместе с коллегами из Швейцарии и Германии раскрыли новую биологическую причину старения.

Оказалось, что процесс увядания живой материи зависит от митохондрий, расположенных в клетках. На определенном этапе жизни митохондрии начинают производить активные формы кислорода, которые повреждают белки и вносят мутации в ДНК. После того как организм утрачивает способность к самовосстановлению, начинается процесс старения.

По словам заведующего лабораторией молекулярных механизмов старения МГУ Михаила Высоких, согласно их гипотезе, скоординированное увеличение продукции активных форм кислорода при старении должно быть каким-то образом запрограммировано в организме.

Например, у грызунов этот защитный механизм «отключается» на втором году жизни, а у голого землекопа митохондрии остаются защищенными долгие годы. Теперь специалисты пытаются выявить, в каком возрасте организм человека теряет защиту от старения и какие факторы влияют на это. Если разгадать эту загадку, возможно, они смогут «выключить» механизм старения и продлить молодость человека, пишет «Российская газета».