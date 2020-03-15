В Минздраве объяснили, почему алкоголь противопоказан во время гриппа и простуды

Москва, 15 марта. Употребление алкоголя во время болезни крайне негативно влияет на организм и ослабляет иммунитет, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им», — приводит слова врача пресс-служба ведомства.

Драпкина объяснила, что главной составляющей алкоголя является ацетальдегид, который негативно влияет на организм. Алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему и становится причиной тахикардии и повышенного артериального давления. Употребление алкоголя даже в небольших количествах может привести к тахикардии и аритмии.

Кроме того, употребление алкоголя приводит к снижению уровня витамина В12, который необходим для функционирования организма. Драпкина подчеркнула, что алкоголь является очень мощным иммуносупрессором ― серьезно ослабляет иммунитет.

«Трудно переоценить роль иммунной системы в победе над инфекционными, в том числе вирусными заболеваниями», — подытожила врач.

При появлении первых симптомов гриппа и простуды необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил правильное лечение.

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