Роспотребнадзор рассказал об отличиях коронавируса и гриппа. События дня. ФАН-ТВ

ДТП под Екатеринбургом Утром на 309-м км трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария с рейсовым автобусом, автомобилями KIA и Lada. По данным ГУ МЧС по Свердловской области в результате погибли три человека, двое получили травмы. На месте ЧП работали сотрудники МЧС и спасатели Первоуральской службы спасения. Они предотвратили возгорание машин и деблокировали трех человек, которые оказались зажаты. Подробности произошедшего устанавливают правоохранители.

Патруль российских военных в Сирии Российские военные прибыли к месту начала совместного патрулирования с Турцией на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб. Дежурство должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по трассе Латакия — Алеппо, но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта. Напомним, 5 марта в Москве прошли переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня, а также договорились о совместном патрулировании трассы М4.

Отличия коронавируса от гриппа Роспотребнадзор сообщил, как и чем отличаются коронавирус и грипп. К сходствам специалисты относят широкий спектр вариантов болезни: от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти, их передачу при контакте или воздушно-капельным путем, а также похожий спектр симптомов. А отличия, по мнению специалистов, в том, что грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус. Средний интервал у первого три дня, а у второго — пять-шесть дней. Коронавирус затрагивает детей меньше, чем взрослых. В ходе исследований установлено, что 80% заражений коронавирусом, являются легкими или бессимптомными, однако доли тяжелых и критических случаев выше на 15% и 5% соответственно, чем при гриппе. Роспортебнадзор отмечает, что в настоящее время нет лицензированных вакцин или терапевтических средств против коронавируса, а вакцина против гриппа для его лечения не подходит. Но врачи рекомендуют делать прививки каждый год, чтобы предотвратить заражение гриппом.