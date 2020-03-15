Пушков назвал бешенством обстрел радикалами российского посольства в Киеве

Москва, 15 марта. Сенатор Алексей Пушков назвал бешенством действия украинских радикалов, которые выстрелили по зданию посольства России в Киеве из ракетницы. Произошедшее он прокомментировал в своем Twitter-аккаунте.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике считает, что националисты таким образом вымещают свою злобу.

«Бешенство украинских националистов объяснимо: в ЕС хода нет, в НАТО не принимают, денег почти не дают, с Бандерой наперевес в Европу не пускают, Донбасс не вернуть, Крым потерян безвозвратно. <…> Безысходность, — заключил сенатор.

В минувшую субботу в Киеве прошел марш, приуроченный ко Дню добровольца. И это несмотря на ограничения, касающиеся массовых мероприятий, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Во время шествия украинские националисты обстреляли из сигнальной ракетницы здание посольства, пострадал также российский флаг. Примечательно, что на улицах дежурили 40 машин полиции, но никто из страж правопорядка не воспрепятствовал выстрелу.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей назвал атаку на российское посольство актом международного терроризма. Парламентарий уверен, что эта провокация останется на Украине безнаказанной, а любая реакция российской стороны станет поводом для очередных подобных действий радикалов.