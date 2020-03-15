Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»

Киев, 15 марта. Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.

Отсутствие Артемьевой в новом сезоне подтвердил актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько.

«В отснятом блоке она с нами не снималась, это правда», — приводит слова актера «Стерлеград».

Еще одна звезда «Сватов» ― Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи Будько, намекнула, что Артемьева могла уйти из проекта «из-за денег». Новой героиней сериала может стать мама Джека ― будущего мужа Жени Ковалевой. Ранее в Сети появились фотографии со съемочной площадки, на которых новая героиня запечатлена в деревенском пейзаже.

Съемки первой части картины завершились недавно, летом артисты вновь встретятся для продолжения работы. Режиссер сериала Андрей Яковлев допустил, что седьмой сезон станет последним. Выход эпизодов седьмого сезона запланирован на конец года. Однако точная дата пока не раскрывается.

Съемки «Сватов-7» проходили в Белоруссии, недалеко от Минска. Локацию съемочная группа изменила из-за проблем, обусловленных политической ситуацией на Украине, где раньше снимался сериал. Несколько лет назад съемки «Сватов» пришлось приостановить, поскольку многим российским артистам было запрещено посещать украинскую территорию.