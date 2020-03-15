Автоэксперты рассказали об опасностях аквапланирования

Москва, 15 марта. Автоэксперты объяснили, как справиться с аквапланированием, и чем оно опасно.

Машина срывается в аквапланирование, когда в пятне контакта шины возникает гидродинамический клин, то есть автомобиль частично или полностью теряет сцепление с землей.

Во многом этот процесс предопределяют такие факторы, как тип резины, степень ее накачки и состояние протектора. Многое зависит от скорости движения и толщины водяной пленки.

Лучше всего с аквапланированием справляются новые или малоизношенные шины. Предпочтительнее, если они дождевые и имеют широкие канавки для отвода воды и асимметричный или направленный рисунок протектора.

При этом в них должно быть соответствующее давление, которое не должно быть низким, так как даже новые шины, специализирующиеся на борьбе с аквапланированием, при недостаточном давлении на мокрой дороге не смогут обеспечить должную безопасность.

Критическая скорость появления аквапланирования колеблется в пределах от 70 до 100 км/ч, но эти цифры могут корректироваться из-за состояния шин и толщины водной пленки. Поэтому эксперты дают общую рекомендацию: в сильный дождь снизить скорость как минимум до 70 км/ч.

Специалисты подчеркивают, что при начале аквапланирования определенные действия могут нести особую опасность. Поэтому ни в коем случае нельзя резко тормозить — этим можно спровоцировать занос или снос машины.

Нельзя поворачивать руль на большие углы, чтобы при неожиданном возобновлении сцепления автомобиль не выкинуло с трассы, и резко бросать педаль тормоза, так как при этом передняя часть авто разгружается и поднимается, а машина начинает скользить, теряя контакт с дорогой.

В ливень эксперты рекомендуют не превышать скорость 50 км/ч, а при обнаружении на пути лужи или участка, покрытого толстым слоем воды, заранее включать щетки стеклоочистителя на самый интенсивный режим, чтобы при попадании воды на лобовое стекло сохранить обзор. Также они советуют преодолевать водные преграды с прямыми передними колесами и сохранять прямолинейное движение до тех пор, пока колеса не получат сцепление с дорогой.